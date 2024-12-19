تعليم الجيزة: إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام 

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أهمية الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب قبل انطلاقها.

وقال عطية في تصريحات صحفية له، إن المديرية قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام وشفافية، مؤكدًا أهمية توفير الدعم النفسي والمعنوي للطلاب خلال هذه الفترة الحساسة.

تنظيم لقاءات مع المعلمين لتقديم الإرشادات اللازمة

وأضاف أن المديرية قد قامت بتنظيم لقاءات مع المعلمين لتقديم الإرشادات اللازمة حول طرق المراجعة الفعالة وكيفية تحفيز الطلاب، كما تم توفير كافة المستلزمات اللازمة لإجراء الامتحانات بسلاسة.

ودعا مدير تعليم الجيزة الطلاب إلى الاهتمام بمراجعة دروسهم بانتظام، والتركيز على نقاط الضعف، وتخصيص وقت كافٍ للنوم والراحة، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

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