الأحد 22 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المراكز الأولى في مشروع البطل الأوليمبي (فيديو)

حفل تكريم الأبطال
حفل تكريم الأبطال الرياضيين
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قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتكريم نخبة من أبطال المحافظة الرياضيين الذين حققوا إنجازات بارزة في مختلف البطولات على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار مشروع البطل الأوليمبي.

شهد الحفل التكريمي، الذي أقيم في ديوان محافظة الجيزة، تكريم أصحاب المراكز الأولى في العديد من الألعاب الرياضية، مثل المصارعة، التايكوندو، الملاكمة، وغيرها، وعبر المكرمون عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أنه حافز كبير لهم لمواصلة تقديم أفضل ما لديهم من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

 

 دعم الشباب الموهوبين وتوفير كافة الإمكانيات

وفي كلمته خلال الحفل، أكد محافظ الجيزة على أهمية دعم الشباب الموهوبين وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأبطال هم رمز للشباب المصري الطموح والمثابر، كما هنأ المحافظ الأبطال وأسرهم على هذا الإنجاز الكبير، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل.

ومن جانبه، أشاد محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة بجهود المحافظة في دعم الرياضة والشباب، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالرياضة وأهميتها في بناء شخصية الشباب وتنمية قدراتهم.

وأضاف أن هذا التكريم يعتبر خطوة مهمة في سبيل تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتحقيق الإنجازات، كما أنه يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالرياضة والشباب وتطوير المواهب.

 

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