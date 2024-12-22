محافظ الجيزة يستقبل القيادات الجديدة بالمحليات ويشدد على العمل الميداني

استقبل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة ومحمد عبد الحميد مرعي السكرتير العام المساعد، وذلك في أول يوم عمل لهما بالمحافظة عقب صدور قرار تعيينهما من قبل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وفي كلمته، أكد محافظ الجيزة أهمية المرحلة الحالية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أن الجيزة محافظة كبيرة تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى بذل أقصى جهد من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

أساس العمل خلال الفترة المقبلة هو العمل الميداني

وشدد النجار على أن أساس العمل خلال الفترة المقبلة هو العمل الميداني والتواجد المستمر بين المواطنين، وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع والمنتجات، بالإضافة إلى متابعة ملفات النظافة والمشروعات الجارية والعمل على تسريع وتيرة تنفيذها.

أهمية ملف التصالح على مخالفات البناء

كما أكد المحافظ أهمية ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أعرب السكرتير العام والسكرتير العام المساعد عن شكرهما لمحافظ الجيزة على الثقة التي أولاهما إياها، مؤكدين عزمهم على بذل قصارى جهدهم لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

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