أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في لقاء اليوم.. ثاني هداف تاريخي لليفربول.. الأكثر تسجيلا للريدز في شباك توتنهام.. وأول لاعب يحقق 10 تمريرات حاسمة قبل عيد الميلاد

الدوري الإنجليزي، يدخل فريق ليفربول تحديا جديدا مساء اليوم الأحد بمواجهة نظيره توتنهام علي أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة توتنهام ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

وتذاع مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول يسعى لتأكيد الصدارة

ويمتلك ليفربول 36 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، في حين أن توتنهام لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الحادي عشر.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة، خاصة مع تواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة والذي يلتقي إيفرتون اليوم أيضا.

وستكون عين ليفربول على مواجهة تشيلسي وإيفرتون التي تقام في الرابعة عصر اليوم متمنيا عدم فوز تشيلسي حيث سيقفز إلى الصدارة مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام لذلك فالفوزهو الهدف الأساسي للريدز خلال مواجهة اليوم.

سجل محمد صلاح أمام توتنهام

يملك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول سجلًا تهديفيًّا رائعًا أمام توتنهام، حيث لعب 20 مباراة ضد ‎السبيرز بجميع البطولات سجل 12 هدفا وصنع هدفين.

كما حقق الفوز في 12 مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات.

3 أرقام قياسية جديدة تنتظر محمد صلاح

وينتظر النجم المصري محمد صلاح 3 أرقام قياسية جديدة في مباراة توتنهام.

في حال تسجيله هدفًا، سيعادل رقم الأسطورة بيلي ليدل كثاني هداف تاريخي للنادي برصيد 228 هدفًا حيث يمتلك 227 هدفا.

وفي حال تسجيله ايضا يصبح "الهداف التاريخي" لمواجهات ليفربول ضد توتنهام في الدوري برصيد 10 أهداف، متفوقًا على هاري كين الذي يتساوى معه حاليًّا بـ 9 أهداف.

وفي حال تقديم تمريرة حاسمة، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق أكثر من 10 أهداف وعشر تمريرات حاسمة قبل فترة عيد الميلاد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح بقميص ليفربول في 23 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 13 هدفًا.

ليفربول

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 17.

1- ليفربول 36 نقطة

2- تشيلسي 34 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينغهام فورست 31 نقطة

5- أستون فيلا 28 نقطة

6- مانشستر سيتي 27 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

8- بورنموث 25 نقطة

9- برايتون 25 نقطة

10- فولهام 24 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- كريستال بالاس 16 نقطة

16- إيفرتون 15 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- إبسويتش تاون 12 نقطة

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط



مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري الإنجليزي

أستون فيلا 2-1 مانشستر سيتي (انتهت)

وست هام يونايتد ضد برايتون (انتهت)

إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد (انتهت)

برينتفورد ضد نوتينغهام فورست (انتهت)

كريستال بالاس ضد أرسنال (انتهت)

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد تشيلسي - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4 مساءً

فولهام ضد ساوثهامبتون - 4 مساءً

ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 4 مساءً

توتنهام ضد ليفربول - 6:30 مساءً

وحصد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي، والمقدمة من قبل جمعية اللاعبين المحترفين.

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024 والتي شهدت تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخبنا الوطني.

محمد صلاح بالمركز الـ11

وتواجد محمد صلاح في المركز الـ11، كما احتل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ59 بالقائمة.

محمد صلاح تفوق على كول بالمر لاعب تشيلسي، بوكايو ساكا جناح أرسنال، والعديد من النجوم العالميين أبرزهم ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.