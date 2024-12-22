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رياضة

3 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في لقاء ليفربول وتوتنهام اليوم

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

الدوري الإنجليزي، يحل فريق ليفربول، ضيفًا مساء اليوم الأحد، على نظيره توتنهام على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

3 أرقام قياسية جديدة تنتظر محمد صلاح  

وينتظر النجم المصري محمد صلاح أرقام قياسية جديدة في مباراة توتنهام حيث في حال تسجيله هدفًا، سيعادل رقم الأسطورة بيلي ليدل كثاني هداف تاريخي للنادي برصيد 227 هدفًا. 

ويصبح "الهداف التاريخي" لمواجهات ليفربول ضد توتنهام برصيد 10 أهداف، متفوقًا على هاري كين الذي يتساوى معه حاليًّا بـ 9 أهداف. 

وفي حال تقديم تمريرة حاسمة، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق أكثر من 10 أهداف وعشر تمريرات حاسمة قبل فترة عيد الميلاد. 

وشارك النجم المصري محمد صلاح بقميص ليفربول في 23 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 13 هدفًا. 

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة توتنهام ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام 

وتذاع مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويمتلك ليفربول 36 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، في حين أن توتنهام لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الحادي عشر.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة، خاصة مع تواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

وقال سلوت: “يجب أن نُثني على توتنهام، كنت أُشاهدهم بالسابق وعندما أسمع باسمهم أتذكر جاريث بيل وبول جاسكوين ولوكا مودريتش، كان لديهم هوية معيّنة برأيي وأعادها انجي بوستيكوجلو، أنا أستمتع بمشاهدتهم خاصة في الدوري الأوروبي، بعض النتائج لم تكن بصالِحهم لكنهم فازوا على السيتي ليس بنفس الطريقة التي فعلناها لكن حققوا فوز مستحق وسيطروا بالكامل وقاموا بعمل رائع".

وتابع: بصراحة لا أنظر عليه كثيرًا، بعض الفرق ستعاني من حظ عاثر كآرسنال الذي تلقى بطاقات حمراء ونحن الآن تعرض أحد لاعبينا للطرد وأهدرنا النقاط وسنواجه توتنهام وهى مباراة أقرب لمباراتنا ضد ارسنال على ملعبهم، لذا لا أنظر لجدول الترتيب كثيرًا، سأنظر عليه بنهاية الموسم”.

وعن قرعة كأس رابطة الدوري الإنجليزي “كأس كارباو”، قال سلوت : “قرعة مثيرة وعمومًا أي قرعة ستكون مثيرة، لأن الفرق المتبقية كلها جيدة جدًا، سنلعب بعد شهر لذا سنرى لكن عمومًا هى قرعة مثيرة”.

وأضاف سلوت : الذي جعل مباراتنا ضد ساوثهامبتون مميزة أننا شاهدنا كثيرًا من الفرق تلعب بلاعبيها الأساسيين باستثناء بعض منهم فمثلًا، يونايتد لعب أمس بلاعبين بقيمة 100 مليون لكن بالنسبة لنا فقد لعبنا بلاعبين من الأكاديمية، هذا ما يجعل فريقنا مميزًا وهى أن هناك مساحة للاعبين الشباب”.

وقال: ما يفعله أنج هو عمل رائع، آمل حقًّا أن يفوزوا ببطولة هذا الموسم، ليس كأس كاراباو بالطبع لأننا سنواجههم بها”.

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