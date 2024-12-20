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رياضة

برشلونة في الصورة، تطورات جديدة بشأن مستقبل لويس دياز مع ليفربول

لويس دياز
لويس دياز

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الكولومبي لويس دياز مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وعاد اسم لويس دياز، نجم ليفربول، ليحتل عناوين وسائل الإعلام مرة أخرى بالرحيل عن النادي الإنجليزي، حيث لم تُحسم بعد مفاوضات تجديد عقده مع الريدز.

يرتبط لويس دياز بعقد مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى يونيو 2027، مما يعني أن عقده يمتد لموسمين إضافيين بعد الموسم الحالي.

وفقًا لما نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن قيمة لويس دياز السوقية تُقدر بحوالي 80 مليون يورو، وهو مبلغ يتجاوز حاليًّا ميزانية برشلونة، ورغم ذلك، يظل اللاعب هدفًا رئيسيًّا للنادي الكتالوني الذي كان مستعدًا لدفع 60 مليون يورو في الصيف الماضي لضم نيكو ويليامز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات اللاعب، حيث إن باريس سان جيرمان وميلان يتابعان الوضع عن كثب أيضًا.

ويأتي ذلك مع استعداد كل منهما لتقديم عروض لضمه، وستكون أيضًا الأسابيع المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي انضم إلى ليفربول قادمًا من بورتو مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

ومن المرجح أن تقدم إدارة ليفربول شروطًا جديدة لإقناعه بالبقاء، إلا أن الإغراءات القادمة من الكامب نو قد تلعب دورًا كبيرًا في قراره النهائي.

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أخبار برشلونة الإسباني ليفربول الكولومبي لويس دياز

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