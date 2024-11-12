الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

6 شهداء بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية على دير البلح

دير البلح،فيتو
دير البلح،فيتو

استشهد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال  اليوم الثلاثاء،جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة دير البلح.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

98 طلبا إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه قدم 98 طلبا إلى سلطات الإحتلال الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة، لكن تم السماح بمرور 15 فقط منها، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأشار دوجاريك إلى أن أوتشا "قلقة بشأن مصير الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة مع استمرار الحصار هناك، وتدعو إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم نظرا للاحتياجات الهائلة".

 50 يومًا على منع القوات الإسرائيلية إدخال أي مساعدات

وأضاف دوجاريك أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قامت فرق من "أوتشا" ومن وكالات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإزالة الألغام ومجموعات إنسانية أخرى بزيارة تسعة مواقع في مدينة غزة لتقييم احتياجات مئات العائلات النازحة والتي يعود الكثير منها إلى شمال غزة.

يأتي ذلك في وقت تشتد فيه المجاعة غير المعلنة في شمال غزة مع مرور أكثر من 50 يومًا على منع القوات الإسرائيلية إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، الذين يتعرضون بحسب الوكالات الأممية لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة

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