الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

منظمة إغاثية دولية: السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم

السودان، فيتو
السودان، فيتو

حذرت منظمة إغاثية دولية من أن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم على الإطلاق، بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع.

السودانيين 10 في المئة من إجمالي البشر الذين يتعرضون لأزمات إنسانية في العالم

وأوضحت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، أن عدد السودانيين الذين أثرت عليهم الحرب يمثلون 10 في المئة من إجمالي البشر الذين يتعرضون لأزمات إنسانية في العالم أجمع.
ولفتت المنظمة إلى أن عدد السودانيين يمثل 1 في المئة من سكان العالم فقط بينما يوجد بالسودان 10 في المئة من إجمالي الأزمات الإنسانية في العالم أجمع، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها السودانيون.

305 ملايين شخص يعانون من أزمات إنسانية حول العالم

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات إنسانية حول العالم بـ305 ملايين شخص.
وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن الجوع يهدد نحو 26 مليون شخص في السودان البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، بينما تسببت الحرب في تشريد 14 مليون بينهم 11 مليون واجهوا النزوح من مكان إلى آخر داخل البلاد، ونحو 3 ملايين نزحوا إلى الخارج.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن السودان يأتي في المرتبة الأولى في تصنيف الدول التي تعاني من  أزمات إنسانية ويليه قطاع غزة والضفة الغربية وميانمار وسوريا وجنوب السودان.

توسط أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار فى السودان

يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
 

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السودان أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم الجيش السوداني قوات الدعم السريع ميلشيا الدعم السريع 305 ملايين شخص يعانون من أزمات إنسانية

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