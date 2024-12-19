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تعليم الجيزة تؤجل امتحانات المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع.. اعرف المواعيد الجديدة

امتحانات، فيتو
امتحانات، فيتو

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تأجيل امتحانات المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع لطلاب المراحل الدراسية المختلفة.

وجاء هذا القرار بعد أن كانت المواعيد السابقة قد حددت بدء الامتحانات في 23 ديسمبر الجاري، إلا أنه تقرر تأجيلها لتقام في أيام 2، 4، 5 و9 يناير المقبل.

وأكدت  مديرية تعليم الجيزة أن الجدول الزمني التفصيلي لجميع المراحل سيتم الإعلان عنه قريبًا، داعية الطلاب والآباء إلى متابعة الإعلانات الرسمية للمدارس والمديرية.

 

أسباب تأجيل امتحانات المستوى الرفيع بالجيزة

 لم يتم الإعلان رسميًا عن الأسباب وراء هذا التأجيل، إلا أن مثل هذه القرارات غالبًا ما تتخذ بهدف توفير فرص أفضل للطلاب للاستعداد لامتحاناتهم، أو لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية.

ونصحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الطلاب بالاستفادة من هذه الفترة الإضافية لمراجعة دروسهم جيدًا والتركيز على المواد التي يشعرون بضعف فيها، كما نصحتهم بمتابعة الإعلانات الرسمية للمدارس والمديرية للحصول على أحدث المعلومات حول مواعيد الامتحانات والتفاصيل الأخرى.

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