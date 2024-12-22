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ثقافة وفنون

أبرز النجوم المنضمين للموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي

أبطال مسلسل موضوع
أبطال مسلسل موضوع عائلي، فيتو

مسلسل موضوع عائلي، ينتظر عشاق مسلسل موضوع عائلي انطلاق الجزء الثالث منه في نهاية الشهر الجاري، حيث من المقرر عرضه على منصة شاهد يوم 26 ديسمبر.

النجوم الجدد في مسلسل موضوع عائلي 3

ولقد انضم عدد من النجوم الجدد في الجزء الجديد إلى جانب نجوم مسلسل موضوع عائلي المعروفين ومن أبرز هؤلاء النجوم الجدد الفنانة رانيا يوسف التي تجسد شخصية عبلة عبد الجواد وهي سيدة تقرر رفع قضايا على ابراهيم  “ماجد الكدواني” لطرده من شقته وتطارده لرغبتها في الزواج منه.

وهناك أيضا الفنانة سماح أنور التي تظهر خلال أحداث المسلسل، كما تشارك أيضا في الجزء الثالث الفنانة الشابة ياسمينا العبد التي تقدم شخصية شيماء، والطفل جان رامز الذي يجسد شخصية عباس شقيق شيماء. 

بوسترات مسلسل موضوع عائلي ٣

وسبق أن طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية الخاصة ببطلات بمسلسل موضوع عائلي 3، وظهرت البطلات على البوسترات والأبطال الرجال ووجوههم ملطخة بلون أسود وعلى ملامحهم الحزن وإلى جانب كل صورة “إيموجي” يعكس صفة من صفات كل شخصية منهم.

موعد بدء عرض مسلسل موضوع عائلي 3

وكشفت منصة شاهد عن أن المسلسل من المقرر أن ينطلق عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري، والعمل سيعرض بشكل حصري على منصة شاهد لأنه من أعمال المنصة الأصلية.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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