الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، يخوض فريقا الأهلي والاتحاد السكندري مواجهات قوية في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2024 /2025، وذلك بعد التأهل على حساب الزمالك وسبورتنج.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نهائي دوري المرتبط في المواعيد التالية:

الذهاب - الاثنين 23 ديسمبر

الأهلي × الاتحاد السكندري - فريق المرتبط | 5:30 مساء

الأهلي × الاتحاد السكندري - فريق الرجال | 8:30 مساء

العودة - الأربعاء 25 ديسمبر

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق المرتبط | 5:30 مساء

 

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق الرجال | 8:30 مساء

وتقام المباريات على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

وتأهل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024 /2025، بعد التفوق على سبورتنج في مواجهات الدور قبل النهائي.

وتفوق الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة (2-2) بأفضلية نتائج فريق الرجال، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الاتحاد السكندري ذهابًا وإيابًا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق سبورتنج ذهابًا وإيابًا أمام على مستوى المرتبط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الأهلى والإتحاد السكندرى الأهلي الاتحاد السكندري دوري المرتبط لكرة السلة

مواد متعلقة

كرة السلة، صدام مبكر بين مجلس "مصيلحي" والأهلي

كرة السلة، الاتحاد يفوز على سبورتنج ويواجه الأهلي في نهائي دوري المرتبط

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

كرة السلة، الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي دوري المرتبط
ads

الأكثر قراءة

وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددا من المقاتلين (فيديو وصور)

الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

الاعتداء على أمن السفارة السعودية في بيروت

رسائل طمأنة من النواب للأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية

الخسائر بالملايين، إخلاء العقارات المجاورة وكردون أمني بمحيط الحادث، التحريات الأولية تكشف سبب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

وزير الكهرباء: نستهدف نقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري

اغتيال محمد أبو عسكر القيادي بحماس في غارة إسرائيلية

منوعات

المزيد

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

خراب ودمار وانقطاع للكهرباء وفوضى، توقعات عائلة سيمبسون لأمريكا في 2025 (فيديو)

كويكب بحجم مبنى ضخم يقترب من الأرض خلال.. تفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية