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محافظات

حنان مجدي توجه بتحديث التوصيف البيئي لمحافظة الوادي الجديد

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

وجّهت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بتحديث التوصيف البيئي للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتسجيل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للتداول في بورصة الكربون وتحقيق عوائد إضافية للمحافظة، خاصةً أن المحافظة تحظى بانبعاثات كربونية قليلة وغير مضرة في ظل ما تنتهجه من ممارسات بيئية آمنة، وما تشهده من توسع في المشروعات الخضراء والمستدامة.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ الوادى الجديد، لمقر إدارة شئون البيئة ومكتب وزارة البيئة بالخارجة؛ ترافقها المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ووليد حمد الله مدير مكتب وزارة البيئة، وأحمد سلطان مدير إدارة شئون البيئة.

كما وجّهت نائب المحافظ  بدراسة استغلال المقر الاستغلال الأمثل عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، ودراسة مقترح إنشاء متحف بيولوجي كمشروع استرشادي ومزار سياحي بيئي للمحافظة.

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