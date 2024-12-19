الزملوط يوجه بدراسة نقل مصنع تدوير القمامة وتشغيل مصنع البلاستيك بالوادي الجديد

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعداد دراسة لنقل مصنع تدوير القمامة من مكانه الحالي إلى خارج المدينة لعزله عن محيط مصانع الأغذية حرصًا على السلامة العامة، بالإضافة لإعداد دراسة لتشغيل مصنع البلاستيك وطرحه لأحد المستثمرين لحسن استغلاله وتوفير فرص عمل للشباب.



جاء ذلك خلال تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، المنطقة الحرفية والصناعية بالخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة منى عبد الرحمن مدير المنطقة الصناعية.

كما وجَّه المحافظ بحصر كافة المنشآت الموجودة بنطاق المناطق الصناعية والحرفية والاستثمارية بمدينة الخارجة، مع بيان موقف تشغيل كل مُنشأة وجدية تشغيلها، وضم المنطقة الفضاء الواقعة غرب المدينة الشبابية، وطرحها ضمن المنطقة الحرفية.

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