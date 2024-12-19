الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الزملوط يوجه بدراسة نقل مصنع تدوير القمامة وتشغيل مصنع البلاستيك بالوادي الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعداد دراسة لنقل مصنع تدوير القمامة من مكانه الحالي إلى خارج المدينة لعزله عن محيط مصانع الأغذية حرصًا على السلامة العامة، بالإضافة لإعداد دراسة لتشغيل مصنع البلاستيك وطرحه لأحد المستثمرين لحسن استغلاله وتوفير فرص عمل للشباب.


جاء ذلك خلال تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، المنطقة الحرفية والصناعية بالخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة منى عبد الرحمن مدير المنطقة الصناعية.

كما وجَّه المحافظ بحصر كافة المنشآت الموجودة بنطاق المناطق الصناعية والحرفية والاستثمارية بمدينة الخارجة، مع بيان موقف تشغيل كل مُنشأة وجدية تشغيلها، وضم المنطقة الفضاء الواقعة غرب المدينة الشبابية، وطرحها ضمن المنطقة الحرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المنطقة الصناعية الوادى الجديد توفير فرص عمل للشباب حنان مجدي نائب المحافظ فرص عمل للشباب مصنع تدوير القمامة

مواد متعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا مع لجنة مراجعة موقف التقنين

الصحة النفسية ودورها في الحفاظ على كيان الأسرة، ندوة تثقيفية بإعلام الوادي الجديد

ads

الأكثر قراءة

جريمة مزدوجة، فتاة تنجو من اعتداء والدها ليكتب نهايتها شقيقها بعد خروجها من المستشفى بالمنيا

شعبة المخابز تكشف مصير رغيف الخبز المدعم بعد التحول إلى الدعم النقدي

لم يشهدها منذ شهر، زلزال في سعر الذهب بعد ساعات من خفض الفائدة الأمريكية

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض مغر بقشر البياض والبوري وارتفاع المرجان

آخر ظهور للشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر قبل وفاته، وهذا ما فعله شيخ الأزهر معه

البلدي في المتناول والمستورد نار، أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يعصف بالبلاد اليوم وأمطار رعدية وسيول تضرب نصف محافظات مصر

بعد قصف تل أبيب، غارات للجيش الإسرائيلي تستهدف محطات الكهرباء بصنعاء (فيديو)

منوعات

المزيد

غرق 20 مهاجرا في تحطم مركب قبالة سواحل تونس

وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية