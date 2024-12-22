الأحد 22 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تقنص ضابطا إسرائيليا وسط مخيم جباليا

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأحد عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

عمليات القسام ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام في بيانها: "مجاهدونا تمكنوا من قنص ضابط صهيوني في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها، أن مقاتليها ألقوا قنابل يدوية صهيونية الصنع صوب جنود بجوار ناقلة جند أوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا. 

 

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بأسلحة إسرائيلية، كتائب القسام تنفذ عمليات ضد جيش الاحتلال في جباليا

وقالت كتائب القسام في بيانها: "أجهز المقاومون على 3 جنود بجيش الاحتلال طعنا بالسكاكين، واغتنموا سلاحهم الشخصي.. اقتحم نفس المقاومين منزلا تحصنت به قوة راجلة أخرى، وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر”. 

وفي السياق ذاته  أعلنت  سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن مقاتليها أطلقوا وابلًا من الرصاص على قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل لمنزل أحد المقاتلين في طمون بالضفة. 

اشتباكات بين سرايا القدس وجيش الاحتلال 

وقالت سرايا القدس في بيانها: مقاتلونا يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة في عدة محاور في طمون.  

وذكرت  سرايا القدس، في وقت سابق، أنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء قطاع غزة.  

 

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كتائب القسام حماس غزة جيش الاحتلال جباليا

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