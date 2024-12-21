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خارج الحدود

بأسلحة إسرائيلية، كتائب القسام تنفذ عمليات ضد جيش الاحتلال في جباليا

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مقاتليها ألقوا قنابل يدوية صهيونية الصنع صوب جنود بجوار ناقلة جند أوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا.

 

عمليات القسام ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام في بيانها: "أجهز المقاومون على 3 جنود بجيش الاحتلال طعنا بالسكاكين، واغتنموا سلاحهم الشخصي".

وأضافت كتائب القسام في بيانها: “اقتحم نفس المقاومين منزلا تحصنت به قوة راجلة أخرى، وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر”.

وبالأمس الجمعة، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في بيان، أنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء قطاع غزة.

سرايا القدس تسقط مسيرة إسرائيلية 

ويأتي ذلك بعدما كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية نوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام: "إن مقاتلا في صفوفها تنكر بلباس جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية مكونة من 6 جنود بواسطة حزام ناسف".

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كتائب عز الدين القسام حماس جيش الاحتلال سرايا القدس

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