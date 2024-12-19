كتائب القسام تقنص جنديا إسرائيليا شمال غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان اليوم الخميس، عن قنص جندي إسرائيلي في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

القسام تقنص جنديا إسرائيليا

وقبل يومين كشفت كتائب القسام عن عملية نوعية نفذتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت كتائب القسام، عن تفجير منزل مفخخ في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة 11 جنديًا إسرائيليًا.

بيان القسام حول عملية نوعية ضد الاحتلال فى جباليا

وأوضحت كتائب القسام، أن التفجير جاء ضمن عملياتها المتواصلة لاستهداف قوات الاحتلال في القطاع، مشيرة إلى أن عناصرها نفذوا العملية بعد استدراج القوات الإسرائيلية إلى الموقع المستهدف.

فى ذات السياق أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع حادث أمني وصفته بالصعب لجنود الجيش المتوغلين في شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "قوة من الجيش وقعت في كمين بمنطقة جباليا شمال غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيانين منفصلين، إيقاع 14 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

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