بصورة نجل نتنياهو، كتائب القسام توجه رسالة لأهالي الأسرى الإسرائيليين

وجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، رسالة للإسرائيليين وعائلات أسرى الاحتلال، من خلال صورة تجمع بين نجل نتنياهو وأسير إسرائيلي لديها.

رسالة حاسمة من حماس لأهالي الأسرى الإسرائيليين

وأرفقت كتائب القسام تعليقا على الصورة: "يائير في ميامي بعيدا عن الخطر، فما الذي يجبر نتنياهو على عقد صفقة شاملة؟".

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة “فرانس برس”، في تقرير لها اليوم السبت، أن حركة حماس أكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أقرب من أي وقت مضى.

وبالأمس الجمعة، ذكرت القناة i24 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي في ​​صفقة التبادل، مشيرة إلى أن عائلة البرغوثي توافق على ترحيله إلى تركيا".

إسرائيل تجهز قائمة أسرى فلسطينيين سيطلق سراحهم

وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها: "إن تل أبيب انتهت من إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل".

إسرائيل تطالب في صفقة التبادل بإبعاد أسرى للخارج

ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تطالب في صفقة التبادل بإبعاد الأسرى ذوي الأحكام العالية للخارج، وليس للضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.