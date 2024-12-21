إزالة 22 تعد على أراضي الدولة في الإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات عن الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال الموجة 24 لإزالة التعديات.

نتائج حملة إزالة التعديات بمركز ومدينة الإسماعيلية



وأسفرت الحملة التي أقامتها مدينة الإسماعيلية عن، تنفيذ 22 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 22 قيراطا و4 أفدنة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لعدد 21 حالة تعدٍّ على أراض زراعية بولاية الزراعة، على مساحة 10 قراريط وفدان واحد بجمعية العاشر من رمضان بقرية الفردان، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

استرداد حالة واحدة أملاك دولة

كما تم استراداد حالة تعدٍّ واحدة لأرض أملاك دولة بولاية المحافظة، تم رفضها بالتقنين على مساحة 12 قيراطا و3 أفدنة.



جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو

توجيهات بالتعامل الفورى مع المخالفات

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 9 نوفمبر حتي 29 نوفمبر ويجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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