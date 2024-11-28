جامعة الوادي الجديد تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلاب

أُسدلت جامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، الستار على إنتخابات الإتحادات الطلابية بالجامعة، والتي تمت في ظل أجواء ديمقراطية شفافة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وبحضور عمداء ووكلاء الكليات والدكتور جمال حسن كامل منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات ومديرى رعاية الشباب بالجامعة والكليات بمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر.

وأعلنت جامعة الوادي الجديد، فوز الطالب محمد أحمد أحمد ضيف الله بكلية الآداب بمنصب رئيس إتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد، بالتزكية وفاز الطالب أحمد زكريا إسماعيل بكلية العلوم بمنصب نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة بالتزكية.

وقال الدكتور جمال حسن كامل منسق عام الأنشطة الطلابية والمشرف العام علي الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، إن جميع اللجان بما فيهم رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة فازت بالتزكية لأول مرة في تاريخ الجامعة.

وأضاف منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن مجلس اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد يتكون من:

*رئيس الإتحاد: محمد أحمد أحمد (كلية الٱداب)

*نائب رئيس الإتحاد: أحمد زكريا إسماعيل (كلية العلوم)

*لجنة الأسر

أمين: محمد حمدي أحمد (كلية الزراعة)

أمين مساعد: أسماء عصام عبده (كلية التربية)

*لجنة الجوالة والخدمة العامة

أمين: أحمد أشرف عبده (كلية الطب البشري)

أمين مساعد: محمد مجدي علي (كلية التربية الرياضية)

*اللجنة العلمية

أمين: مها رياض محمد (كلية الطب البيطري)

أمين مساعد: محمد عادل محمد (كلية الطب البشري)

*اللجنة الثقافية

أمين: محمد هشام مصباح (كلية الطب البيطري)

أمين مساعد: عمار أسامة عز الدين (كلية التربية الرياضية)

*اللجنة الفنية

أمين: حسن محمد عبد الخالق (كلية التربية الرياضية)

أمين مساعد: ساندي عاطف زكي (كلية الاداب )

*اللجنة الاجتماعية

أمين: شروق أيمن عمر (كلية التربية )

أمين مساعد: ضحي أبو بكر محمد (كلية الطب البشري)

*اللجنة الرياضية

أمين: يحيي أحمد يحيي (كلية التربية الرياضية)

أمين مساعد: محمد ياسر عبد العزيز (كلية الطب البيطري).

وعقب انتهاء تشكيل اتحاد طلاب الجامعة هنأ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد الفائزين بالانتخابات الطلابية وقال أن جامعة الوادى الجديد قدمت نموذجًا للممارسة الانتخابية تم من خلالها انتخاب العناصر الطلابية المميزة للتعاون معها في الفترة المقبلة،وقال أن إدارة الجامعة تتعاون مع طلاب اتحادات الكليات بما يخدم جميع الطلاب.

موجهًا الشكر لإدارات رعاية الشباب بالكليات وكافة أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات على جهدهم فى الإشراف على الانتخابات الطلابية بالجامعة.

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