تدشين مبادرة "مشوارك علينا" لطلاب الجامعة بالوادى الجديد

دشنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون والتنسيق مع جامعة الوادي الجديد وإدارة المواقف بالمحافظة مبادرة "مشوارك علينا"، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التى يتم تدشينها خلال الأيام القليلة القادمة دعمًا للأسر المصرية وتخفيفًا من حدة التحديات التي تواجههم في شتى المجالات.

وأكد جمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف نقل طلاب الجامعة بالمجان من المدن الجامعية وميدان الساحة بالخارجة إلى مقر الجامعة الجديد

وقال أمين حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد، إن المبادرة تأتي بهدف دعم توفر وسائل مواصلات مجانية لكل طلاب الجامعة بحيث يكون لها نقطة انطلاق وعودة وهي خطوة من الحزب لتخفيف الأعباء عن أبنائنا الطلاب وأسرهم.

ومن جانبه قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر لأمانة حزب مستقبل وطن على هذه المبادرة المجتمعية التى تستهدف رفع المعاناه عن طلاب الجامعة.

وأكد طنطاوي،. أن الجامعة ستشارك فى هذه المبادرة باتوبيسات الجامعة للمشاركة فى نقل طلاب الجامعة بالمجان خلال الأيام القادمة حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الجامعي الأول.

شارك في تدشين المبادرة، الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة اعضاء حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد بقيادة جمال أدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق وامين لجنة التعليم بالحزب وبحضور الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ والدكتورة رغده نجاتي عضو مجلس النواب والسادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والسادة أمناء وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمحافظة.



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