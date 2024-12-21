سوهاج تستعد لامتحانات نصف العام ووكيل التعليم يشدد على منع الهواتف

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة وأوائل المواد، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية سوهاج

جاء الاجتماع لمناقشة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية وصفوف النقل المختلفة، بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية، وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام، وماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

في بداية الاجتماع، قدم وكيل الوزارة التهنئة بمناسبة قرب امتحانات نصف العام الدراسي، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد الكامل والمتميز لضمان سير العملية الامتحانية بمختلف المراحل التعليمية بشكل منتظم ودقيق. كما تناول الاجتماع عددًا من النقاط المهمة المتعلقة بتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق أعلى مستوى تعليمي بمختلف مدارس المحافظة.

منع اصطحاب الطلاب والملاحظين والمراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تطبيق الإجراءات الصارمة لمنع اصطحاب الطلاب والملاحظين والمراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية، وذلك من خلال تكثيف إجراءات التفتيش على البوابات الرئيسية للجان، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك بدقة وحزم. كما وجه بضرورة المتابعة اليومية لأعمال الامتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لحل أي مشكلة قد تؤثر سلبًا على سير الامتحانات.

اختيار رؤساء اللجان والملاحظين

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات اختيار رؤساء اللجان والملاحظين من بين العناصر المتميزة من المعلمين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتطبيق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لوضع الامتحانات. كما تم التشديد على المتابعة اليومية للاطمئنان على انتظام حضور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وخاصة مرحلة التعليم الابتدائي. ووجه وكيل الوزارة بضرورة وضع خطط علاجية للطلاب المتأخرين في مهارات القراءة والكتابة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على أهمية التعاون الكامل بين جميع العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية بالمحافظة لتنفيذ التعليمات الوزارية، بهدف تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة ونجاح العملية التعليمية والامتحانية في جميع مدارس المحافظة.

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