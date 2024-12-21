جهود أمنية لكشف ملابسات حريق داخل فندق بالقاهرة الجديدة

يواصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، جهودهم لكشف ملابسات اندلاع حريق محدود شب داخل فندق فى منطقة القاهرة الجديدة، وتم إخماده من قبل قوات الحماية المدنية،وذلك من خلال فريق بحث لجمع التحريات ومناقشة شهود العيان وقاطنى الفندق للوصول لأسبابه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل فندق فى منطقة القاهرة الجديدة، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

تمكنت قوات الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة علي حريق سيارة اشتعلت بها بالقرب من نفق شارع النصر على طريق الأوتوستراد، دون وقوع إصابات.

السيطرة علي حريق سيارة بطريق الأوتوستراد

وعلي جانب آخر كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة، علي الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إطفاء وإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو انفجار التنك الخاص بالسيارة مما أدى لاشتعالها بينما نجا قائدها.

وتواصل الخدمات المرورية المنتشرة بالطريق سحب السيارة وانتظام حركة المركبات بعدما شهد الطريق زحاما مروريا بسبب الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.





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