المعمل الجنائي يعاين حريقا التهم ميكروباص بمحور الأوتوستراد
انتقل المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في سيارة ميكروباص على محور الأوتوستراد، والتهمت النيران محتويات السيارة، فيما نجا ركابها من النيران.
واستدعى رجال المباحث مالك السيارة لمناقشته حول ملابسات الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث مرورى واندلاع حريق في سيارة ميكروباص.
وبالانتقال والفحص تبين تفحم سيارة ميكروباص بالقرب من نفق شارع النصر بطريق الأوتوستراد وتم السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث.
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