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رياضة

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري اليوم

عمر كمال عبد الواحد،فيتو
عمر كمال عبد الواحد،فيتو

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري 

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف. 

خاض لاعبو الأهلي مران خفيف داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المرتقبة اليوم الأحد. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة واشرف داري ويحيى عطية الله 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق 

الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ستاد القاهرة لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري اليوم تشهد إعلان تشكيل المباراة ومراجعة التعليمات الأخيرة. 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الأحد على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 


1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة  

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا"

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