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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة شباب بلوزداد الجزائري الليلة

كولر
كولر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد.  

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة واشرف داري ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق. 

الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ستاد القاهرة لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري اليوم تشهد إعلان تشكيل المباراة ومراجعة التعليمات الأخيرة. 

 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الأحد على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏  

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 


1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة  

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا".

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