الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري والقناة الناقلة

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الأحد على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 


1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة  

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي اخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي وشباب بلوزداد شباب بلوزداد الجزائري موعد مباراة الأهلى

مواد متعلقة

الأهلي يستضيف شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا بحثًا عن صدارة المجموعة ومصالحة جماهيره

كولر: جاهزون لمباراة شباب بلوزداد وهذه رسالتي لجماهير الأهلي
ads

الأكثر قراءة

ليبيا تطالب سكان بنغازي بالإخلاء الفوري، تعرف على السبب

الخسائر بالملايين، إخلاء العقارات المجاورة وكردون أمني بمحيط الحادث، التحريات الأولية تكشف سبب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

اعترافات المتهم بقتل جده بالشرقية: سلمت نفسي للشيطان وأستحق الإعدام

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

أخبار مصر: جدل بشأن ظهور متحور جديد، مفاجأة فى قانون الخلع والإيجار القديم، تعديل خريطة تشغيل مترو الأنفاق

وزير الخارجية التركي يتوعد الإدارة السورية الجديدة

موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

وفاة يوسف ندا مؤسس الإمبراطورية المالية لجماعة الإخوان

منوعات

المزيد

فضحتها الكاميرات، نائبة في البرلمان الكولومبي تدخن سيجارة إلكترونية

كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في مداره

السجن المشدد لروسي نقل معلومات إلى "إف بي آي"

أوكرانيا تحذف اللغة الروسية من تذاكر القطارات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية