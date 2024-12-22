الأحد 22 ديسمبر 2024
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حوادث

ربة منزل تقيم دعوى تبديد ضد زوجها وحماتها بمحكمة الأسرة

ربة منزل ترفع دعوى
ربة منزل ترفع دعوى ضد زوجها في أكتوبر، فيتو

أقامت ربة منزل  دعوى تبديد، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، وطالبت قاضي محكمة الأسرة  فيها بمعاقبة زوجها على بيع منقولات خاصة بها والمتمثلة بالنيش بمحتوياته دون أذن كتابي منها.

 

وذكرت الزوجة في دعوها أسباب الدعوى، والتي تضمنت تبديدا بسبب بيعه النيش بمحتوياته بدون إذن منها.

قائلة: منذ اللحظة الأولى من زوجي، وتذوقت طعم المرارة على يد حماتي وبناتها، الذين سيطروا على منزلي لدرجة أنني أصبحت لا أشعر بأني ملكة وحرة في بيتي، وكلما كنت أشتكي لزوجي يواجهني بالتوبيخ، ويرد بسلبية، وتأكدت من ضعف شخصيته أمام والدته".

وتابعت: وعندما كنت أخرج من الشقة في زيارة لأسرتي أرجع وأفاجأ بالاستيلاء على متعلقاتي الشخصية دون إذن، لأعيش فى عذاب.

وأضافت: حتى وصل الأمر أنني فوجئت ذات يوم وأنا عائدة بعد أسبوع من منزل والدي لحضور فرح شقيقتي، بعدم وجود النيش ومحتوياته من أطقم غالية الثمن وعندما سألت زوجي، قال لي ببرود إنه قام بيبعه، حتى يتمكن من دفع قسط جمعية خاصة بوالدته.

وأكملت: وأخبرتني والدته بكل برود أنها أخذت محتويات النيش من أطقم صيني وملامين وبيركس غالية الثمن ووضعتها في كراتين وأعطتها لإحدى بناتها لضمها في عفشها، بحجة عدم وجود مكان لهم.

واختتمت: صرخت فيهم فتعدوا علي بالضرب، وقاموا بطردي، فحررت ضدهما محضرا بقسم الشرطة سرقة وضرب، ولجاءت للمحكمة لرفع الدعوى.

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دعوى تبديد محكمة الأسرة في اكتوبر قاضي الأسرة

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