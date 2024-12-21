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رياضة

حسين لبيب يبلغ لاعبي الزمالك بموعد صرف المستحقات المتأخرة

الزمالك, فيتو
الزمالك, فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور إن لاعبي الزمالك طلبوا خلال الساعات الماضية بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور أن حسين لبيب رئيس الزمالك أبلغ اللاعبين بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة نهاية يناير المقبل".

واختتم الغندور أن إدارة نادي الزمالك تسعى جاهدة لتوفير مستحقات اللاعبين من أجل فرض الاستقرار على الفريق".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

 تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

 

 

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

 

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