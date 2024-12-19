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رياضة

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

هتفت جماهير الزمالك ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بعد أزمته مع زميله في الفريق عمر كمال.

وقالت جماهير الزمالك المتواجدة لدعم فريقها باستاد القاهرة في مباراة سيراميكا كليوباترا: “الوضع في التتش بقى خربان عاوزين چون سينا مش رمضان”. 

كما هتفت جماهير الزمالك: عاشور عاشور عاشور عاشور على طريقة فيلم "الناظر". 

 

وسجل محمد عادل لاعب سيراميكا هدف التعادل لفريق الزمالك بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 20، حيث كان قد سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا الأول في مرمى الزمالك في الدقيقة 13، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.


 في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

 

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  أحمد قندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو  - چاستيس آرثر - احمد عابدين  - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

 

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