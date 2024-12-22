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رياضة

برشلونة بدون "كلين شيت" في آخر 8 مباريات بالليجا

برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيتو

حقق أتلتيكو مدريد فوزا تاريخيا على مضيفه برشلونة 2-1 مساء أمس السبت، في قمة منافسات الجولة 18 من الليجا، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.


وسجل لبرشلونة بيدري في الدقيقة 30، بينما أحرز لأتلتيكو مدريد؛ رودريجو دي بول في الدقيقة 60، وألكسندر سورلوث في الدقيقة (90+6).

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة استقبل أهدافًا، في كل من آخر 8 مباريات بالدوري الإسباني.


وهو أسوأ سجل للبلوجرانا، دون الحفاظ على شباكه نظيفة، في هذه المسابقة، منذ سلسلة من 11 مباراة، بين سبتمبر ونوفمبر 2018.

 

وبهذا الانتصار، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 41 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد برشلونة عند 38 نقطة، في الوصافة، علمًا بأنه لعب مباراة أكثر من الأتلتي.

سيميوني ينهي عقدة تاريخية أمام برشلونة

ونجح دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، في تحقيق انتصاره الأول على برشلونة في معقله، منذ تولي المدرب الأرجنتيني، تدريب الروخي بلانكوس عام 2011.

كما حقق المدرب الأرجنتيني انتصاره السادس علي برشلونة في جميع البطولات بعدما خاض 37 مواجهة أمام البرسا.

وأنهى مدرب أتلتيكو مدريد عقدته أمام برشلونة في ملعبه بعد 18 مباراة، حيث تلقى الخسارة 10 مباريات وتعادل في 7 مباريات قبل أن يحقق الفوز الأول بملعب البرسا.

وكان سيميوني قاد أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في عدد 36 مباراة قبل مباراة السبت في الليجا بملعب البرسا.

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