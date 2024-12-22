بعد 13 عاما، سيميوني ينهي عقدته أمام برشلونة

نجح دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، في تحقيق انتصاره الأول على برشلونة في معقله، منذ تولي المدرب الأرجنتيني، تدريب الروخي بلانكوس عام 2011.

كما حقق المدرب الأرجنتيني انتصاره السادس علي برشلونة في جميع البطولات بعدما خاض 37 مواجهة أمام البرسا.

وأنهى مدرب أتلتيكو مدريد عقدته أمام برشلونة في ملعبه بعد 18 مباراة، حيث تلقى الخسارة 10 مباريات وتعادل في 7 مباريات قبل أن يحقق الفوز الأول بملعب البرسا.

وحقق أتلتيكو مدريد، فوزا تاريخيا على مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1 مساء أمس السبت، في قمة الجولة 18 من الليجا، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وسجل للبارسا، بيدري في الدقيقة 30، بينما أحرز هدفي أتلتيكو مدريد، رودريجو دي بول وسورلوث في الدقيقتين 60 و(90+6).

وبهذا الانتصار، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة في الوصافة.

وكان سيميوني قاد أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في عدد 36 مباراة قبل مباراة السبت في الليجا بملعب البرسا.

وحقق برشلونة، رقما مميزا، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة 18 من الليجا رغم الخسارة.

وسجل بيدري، هدف التقدم للعملاق الكتالوني في الدقيقة 30.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن برشلونة هو أكثر فريق في الدوريات الخمسة الكبرى، تمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال الشوط الأول من المباريات هذا الموسم (23 هدفا).

ويأتي خلف برشلونة، باير ليفركوزن الألماني (22 هدفا)، باريس سان جيرمان الفرنسي (21 هدفا)، إنتر ميلان الإيطالي (21 هدفا)، بايرن ميونخ (20 هدفا).





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