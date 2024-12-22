برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، خسر فريق برشلونة أمام نظيره أتليتكو مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "مونتجويك" في قمة لقاءات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الليجا.

وتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 41 نقطة، وخلفه برشلونة في المركز الثاني بـ 38 نقطة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الجولة لقاءً بين ريال مدريد وإشبيلية، اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد



1. أتلتيكو مدريد، 41 نقطة.

2. برشلونة، 38 نقطة.

3. ريال مدريد، 37 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 36 نقطة.

5. مايوركا، 30 نقطة.

6. فياريال، 27 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 25 نقطة.

8. جيرونا، 25 نقطة.

9. أوساسونا، 25 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 24 نقطة.

11. ريال بيتيس، 24 نقطة.

12. إشبيلية، 22 نقطة.

13. رايو فاليكانو، 21 نقطة.

14. لاس بالماس، 19 نقطة.

15. ليجانيس، 18 نقطة.

16. خيتافي، 16 نقطة.

17. ألافيس، 16 نقطة.

18. إسبانيول، 14 نقطة.

19. بلد الوليد، 12 نقطة.

20. فالنسيا، 11 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاءت أهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بواقع هدف عن طريق النجم الإسباني بيدري في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول وهدف لرودريجو دي بول لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 60 من عمر المباراة وهدف للاعب الكسندر سورلوث لفريق أتلتيكو مدريد بالدقيقة 90 +6.

وبهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند 38 نقطة ليتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما قفز أتلتيكو مدريد لصدارة الليجا برصيد 41 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام أتليتكو مدريد

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

في خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو - جافي - بيدري

في خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز

وحقق برشلونة، رقما مميزا، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة 18 من الليجا رغم الخسارة.

وسجل بيدري، هدف التقدم للعملاق الكتالوني في الدقيقة 30.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن برشلونة هو أكثر فريق في الدوريات الخمسة الكبرى، تمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال الشوط الأول من المباريات هذا الموسم (23 هدفا).

ويأتي خلف برشلونة، باير ليفركوزن الألماني (22 هدفا)، باريس سان جيرمان الفرنسي (21 هدفا)، إنتر ميلان الإيطالي (21 هدفا)، بايرن ميونخ (20 هدفا).

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