رقم مميز لبرشلونة في الدوريات الخمسة الكبرى عبر بوابة أتلتيكو

حقق برشلونة، رقما مميزا، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة 18 من الليجا، والتي تجمعهما مساء اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وسجل بيدري، هدف التقدم للعملاق الكتالوني في الدقيقة 30.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن برشلونة هو أكثر فريق في الدوريات الخمسة الكبرى، تمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال الشوط الأول من المباريات هذا الموسم (23 هدفا).



ويأتي خلف برشلونة، باير ليفركوزن الألماني (22 هدفا)، باريس سان جيرمان الفرنسي (21 هدفا)، إنتر ميلان الإيطالي (21 هدفا)، بايرن ميونخ (20 هدفا).

ولم ينجح لاعبو أتلتيكو مدريد في إظهار أي رد فعل قوي لتعديل النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف دون رد.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

في خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو - جافي - بيدري

في خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز

تشكيل أتليتكو مدريد أمام برشلونة



ويمتلك برشلونة 38 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.