فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة اللاعبين لمباراة أتلتيكو مدريد، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني - الليجا.

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب لويس كومبانيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم السبت، بقيادة الحكم الدولي، ريكاردو دي بورجوس.

ويغيب لامين يامال عن صفوف البلوجرانا في مواجهة الروخيبلاكوس.

قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، فوتشيك تشيزني، أندير أستراجالا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي، إيريك جارسيا.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، جافي، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، بابلو توري، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، باو فيكتور، أنسو فاتي.

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