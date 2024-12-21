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رياضة

برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد بهدف بيدري في الشوط الأول (فيديو)

برشلونة
برشلونة

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، تقدم فريق برشلونة على نظيره أتليتكو مدريد بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين بملعب "مونتجويك" في قمة لقاءات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الليجا.

 

جاء هدف برشلونة عن طريق النجم الإسباني بيدري في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

تشكيل برشلونة أمام أتليتكو مدريد 

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

في خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو - جافي - بيدري

في خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز

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تشكيل أتليتكو مدريد أمام برشلونة 

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ويمتلك برشلونة 38 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

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