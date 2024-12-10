تعرفي على الأعراض المبكرة للحمل في الشهر الأول

تختلف علامات الحمل المبكر من سيدة لأخرى ومن حمل لآخر، وقد تشعر بتغييرات في الجسم قبل أن تعرف أنها حامل أو قد لا تلاحظ أي أعراض على الإطلاق، وتشمل أعراض الحمل المبكر انقطاع الدورة الشهرية، والحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وآلام الثديين، والشعور بالتعب والغثيان الصباحي، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هي الأعراض الشائعة للحمل؟

تعاني كل امرأة من أعراض مختلفة للحمل وفي أوقات مختلفة، وهناك العديد من علامات الحمل المبكر التي قد تكون لدي السيدة أو لا تكون لديها، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا:

انقطاع الدورة الشهرية: العلامة الأكثر شيوعًا ووضوحًا للحمل هي انقطاع الدورة الشهرية، وبمجرد حدوث الحمل، ينتج الجسم هرمونات توقف التبويض وتساقط بطانة الرحم، هذا يعني أن الدورة الشهرية توقفت ولن تأتي الدورة مرة أخرى إلا بعد ولادة الطفل، ولكن انقطاع الدورة الشهرية ليس دائمًا علامة على الحمل.د، فقد تتأخر أيضًا بسبب الإجهاد، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو اتباع نظام غذائي، أو اختلال التوازن الهرموني، وعوامل أخرى قد تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية.

الذهاب المتكرر إلى الحمام: قبل أن تتأخر الدورة الشهرية، قد تلاحظ السيدة أنها تحتاج إلى التبول بشكل متكرر، ويحدث هذا لأن لديك دمًا أكثر من ذي قبل. أثناء الحمل، يزداد إمداد الجسم بالدم، لتقوم الكليتين بتصفية الدم وإزالة الفضلات الزائدة، وتخرج هذه الفضلات من الجسم على شكل بو،. وكلما زاد الدم في الجسم زاد عدد مرات التبول.

التعب (الشعور بالتعب): يشعر العديد من الأشخاص بالتعب الشديد في بداية الحمل، وتحدث هذه العلامة من علامات الحمل بسبب ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون، وعلى غرار أعراض الحمل المبكرة الأخرى، يميل التعب إلى التحسن في الثلث الثاني (بعد الأسبوع الثالث عشر من الحمل) ومع ذلك، فإنه يعود في الثلث الثالث لدي العديد من الأشخاص.

الغثيان الصباحي (والظهيرة والليل): على الرغم من الاسم، يمكن أن يحدث هذا العرض من أعراض الحمل في أي وقت من النهار أو الليل، ويمكن أن يحدث الغثيان في وقت مبكر يصل إلى أسبوعين من الحمل، ولا يعاني الجميع من الغثيان وهناك مستويات مختلفة من الغثيان، فقد تشعر بالغثيان ولكن لا تتقيأ أبدًا، ويتقيأ حوالي نصف النساء الحوامل بسبب الغثيان، على الرغم من أن الغثيان أثناء الحمل أمر طبيعي إلى حد ما، إلا أنه قد يكون مشكلة إذا أصيبت السيدة بالجفاف، والأشخاص الذين لا يستطيعون الاحتفاظ بالطعام والسوائل بسبب الغثيان الشديد قد يعانون من حالة تسمى القيء الحملي.

ألم الثديين (وتورمهما): يمكن أن يصبح الثدي حساسًا عند لمسه أثناء الحمل، وقد يكون الألم مشابهًا لشعور الثدي قبل الدورة الشهرية، ولكن أكثر من ذلك، وقد تبدأ الهالة (المنطقة المحيطة بحلمة الثدي) أيضًا في التغميق والتضخم، وهذا الألم مؤقت ويتلاشى بمجرد أن يعتاد الجسم على الهرمونات المتزايدة، وقد تلاحظ السيدة أيضًا أن الثديين أصبحا أكبر وأن حمالة الصدر الخاصة بك أضيق من المعتاد.

ما هي بعض العلامات الأقل شيوعًا للحمل المبكر؟

هناك بعض العلامات الإضافية للحمل المبكر التي ليست شائعة، وتمامًا مثل الأعراض الأكثر شيوعًا، قد تحدث أو لا تحدث علامات الحمل هذه، من المهم أن تتذكر أن كل شخص يختلف ويختبر علامات الحمل بشكل مختلف.

يمكن أن تشمل العلامات الأقل شيوعًا للحمل المبكر ما يلي:

نزيف خفيف (يُسمى أيضًا نزيف الانغراس): على الرغم من أنه قد يبدو علامة سيئة، إلا أن النزيف الخفيف (نزيف خفيف) يمكن أن يكون علامة على أن الجنين قد انغرس في بطانة الرحم، ويحدث الانغراس بعد حوالي 10 أيام من الحمل، ويبدو نزيف الانغراس مثل قطرات صغيرة من الدم أو إفرازات بنية اللون من المهبل، ويمكن أن يبدأ في وقت الدورة الشهرية المنتظمة ويمكن أن يستمر لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع، ويمكن أن يتسبب النزيف الخفيف في اعتقاد بعض الأشخاص أنهم قد مروا للتو بدورة خفيفة وأنهم ليسوا حوامل.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام والجوع المستمر والنفور من الطعام: يمكن أن يكون الطعام معقدًا أثناء الحمل المبكر، وتبدأ بعض السيدات في الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة أو يشعرون بالجوع باستمرار، وفي حين أن بعض الأطعمة والنكهات قد تبدو رائعة في بداية الحمل، فقد يصبح طعم بعضها الآخر غير سار فجأة، ويمكن أن يحدث النفور من الطعام طوال فترة الحمل، مما يجعل السيدة تكره الأشياء التي كانت تستمتعين بها سابقًا.

طعم معدني في الفم: يقول العديد من الأشخاص إنهم يشعرون بطعم معدني في أفواههم خلال المراحل المبكرة من الحمل، وقد يكون طعمه مثل وجود كومة من العملات المعدنية في الفم، ويمكن أن يحدث هذا عند تناول أطعمة معينة أو بشكل عشوائي طوال اليوم.

الصداع والدوار: الصداع والشعور بالدوار والدوار شائعان أثناء الحمل المبكر، يحدث هذا بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم وزيادة حجم الدم.

التشنجات: يمكن أيضًا تجربة تشنجات خفيفة تشبه الدورة الشهرية تأتي وتختفي.

تقلصات في البطن: قد تستمر هذه التقلصات لعدة أيام. إذا شعرت بهذه التقلصات بشكل رئيسي على جانب واحد من الجسم أو كانت شديدة، فمن المهم الاتصال بمقدم الرعاية الصحية على الفور حيث قد يكون هذا علامة على الحمل خارج الرحم أو أي مضاعفات أخرى.

تقلبات المزاج: مع استمرار تغير الهرمونات، قد تعاني السيدة من تقلبات مزاجية، وهذا أمر طبيعي ويمكن أن يحدث طوال فترة الحمل.

الاحتقان: يعاني بعض الأشخاص من احتقان الأنف في بداية الحمل بسبب زيادة مستويات الهرمونات والدم، تصبح الأغشية المخاطية في الأنف جافة ومن المرجح أن تنزف.

الانتفاخ: في حين قد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر حتى يظهر انتفاخ البطن بشكل ملحوظ، فإن زيادة الهرمونات يمكن أن تسبب انتفاخ المعدة وتؤدي إلى إخراج الغازات أكثر من المعتاد.

حب الشباب أو تغيرات الجلد: الهرمونات المتزايدة وحجم الدم هي المسؤولة عن أي تغيرات جلدية تواجهينها، وفي حين أن بعض الأشخاص يحصلون على توهج الحمل وبشرة أكثر صفاءً أثناء الحمل، قد يصاب آخرون بالمزيد من البثور.

متى تبدأ أعراض الحمل؟

يختلف موعد ظهور الأهراض من سيدة لأخري، بعض الأشخاص يشعرون بالحمل في غضون أيام قليلة من الحمل، بينما لا يشعر آخرون بالحمل لأسابيع بعد اختبار الحمل الإيجابي، وتختلف أعراض الحمل بين الأشخاص وحتى بين حالات الحمل.

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