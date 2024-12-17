بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في كأس الرابطة

تغييرات في خريطة المدربين بالدوري المصري.. جروس آخر المنضمين للقائمة عبر بوابة الزمالك.. والفرنسي فرانك دوماس بديل طلعت يوسف في مودرن سبورت.. وشوقي غريب حقق حلمًا تأخر 30 سنة مع غزل المحلة