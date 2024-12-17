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رياضة

بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في كأس الرابطة

بيراميدز والاتحاد،
بيراميدز والاتحاد، فيتو

فاز فريق بيراميدز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الأولى.

وسجل هدفي بيراميدز كل من وليد الكرتي ودودو الجباس

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد سامي - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا

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كأس رابطة الأندية المحترفة بيراميدز نادي بيراميدز

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