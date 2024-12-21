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رياضة

الدوري المصري، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء اليوم  السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر -  محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافط - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس

 

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

ويحل بيراميدز ضيفًا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الإسماعيلي وبيراميدز 

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر في ترتيب دوري nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفًا، واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل بيراميدز الترتيب السادس برصيد سبع نقاط جمعها من خوض أربع مباريات.

ويمنح الفوز بيراميدز فرصة العودة للمربع الذهبي ومزاحمة الزمالك بالمركز الثاني.

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