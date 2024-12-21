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الكشف على 658 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية بغداد بالبحيرة (صور)

قافلة طبية بالبحيرة،
قافلة طبية بالبحيرة، فيتو

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد، قافلة طبية مجانية على مدار اليومين الماضيين بقرية بغداد بالتحرير بمركز بدر، وتم خلالها الكشف على ٦٥٨ مواطنًا مجانًا من خلال ٥ عيادات طبية.

 

 

قافلة طبية بقرية بغداد بالبحيرة ضمن مبادرة بداية 

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (عيادة الباطنة ٢٠٧ - عيادة الأطفال ١٩٩ - الجراحة ٨٩ - النساء ٥٣ - العظام ١١٠)

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازي أشعة وسونار بعيادة الأشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، وكذلك وجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين عليها، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها وتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين وكذلك الاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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