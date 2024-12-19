الكشف على 156 مواطنا خلال قافلة سكانية شاملة بقرية دفشو في البحيرة (صور)

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة قافلة سكانية شاملة بمركز شباب القصر الأبيض بقرية دفشو.

وقدمت القافلة خدمات طبية أسفرت عن الكشف على 156حالة (36 باطنة - 47 أطفال - 27 رمد - 23 جلدية - 23 مبادرات أمراض مزمنة)، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".





بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي لعدد 150 مستفيد حول الوقاية من الأمراض المعدية من خلال اتباع السلوك الصحي فى التغذية.





ندوات توعوية وتثقيفية خلال قافلة سكانية شاملة بقرية دفشو





كما قام فريق التثقيف الصحى بالتوعية بالصحة الانجابية وخطورة زواج القاصرات ومدى توافر كافة الاحتياجات للاطمئنان على الصحة من خلال العديد من المبادرات.





وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية لعدد 500 رأس ماشية ما بين تحصين ضد الحمى القلاعية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، وكذا التوعية بطرق التلقيح الصناعى لسلالات عالية الإنتاج وأهمية التأمين على رؤوس الماشية.





فتح مشروعات زراعية والتوعية بترشيد استهلاك المياه

وبقطاع الزراعة تم عقد لقاء حول أهمية فتح مشروعات زراعية بسيطة للمرأة ضمن المبادرة الرئاسية"بداية " والتوعية بترشيد استهلاك المياه ومميزات الزراعة الحديثة للقمح والرى والتسميد فى القمح، كما شاركت الأوقاف بعقد ندوة حول خطورة الأمية وأثرها على التنمية المستدامة.





وبقطاع الشباب والرياضة تم التوعية بأهمية الرياضة وحرص الدولة على توفير مراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية، كما تم توزيع هدايا وعمل ورش رسم للأطفال، بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة.





وقام قطاع التعليم بتقديم ندوات توعوية بأهمية النظافة وغذاء الطفل من أجل جيل صحى واعي، يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة في تكثيف القوافل السكانية والطبية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

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