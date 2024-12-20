حرب غزة، الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية بمحيط مستشفى كمال عدوان

أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت عددا من المباني السكنية في محيط مستشفى كمال عدوان في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع.

الهجوم يأتي في وقت حساس مع تزايد العمليات العسكرية في المنطقة.

مسيّرة إسرائيلية تستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر محلية أن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مستشفى كمال عدوان، ما أسفر عن أضرار في المنشأة.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت بوابة المستشفى، مما زاد من حجم الأضرار في الموقع الذي يعد من أهم المنشآت الصحية في المنطقة.

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