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حوادث

موظفة في دعوى خلع: عملت له قرض لشراء قطعة أرض راح اتجوز بيه

موظفة تخلع زوجها
موظفة تخلع زوجها بسبب خيانته، فيتو

رفعت موظفة قضية خلع أمام محكمة الأسرة في جنوب الجيزة، ضد زوجها وذكرت أمام قاضي الأسرة الأسباب التي جعلتها تقدم على هذه الخطوة.
 

وقالت الموظفة: "زوجي  كان يظهر في البداية كزوج محب وطموح. لكن مع مرور الوقت، بدأت ألاحظ تغيرًا في سلوكه، حيث أصبح لا يهتم بي كما كان في البداية، وبدأ يقضي ساعات طويلة خارج المنزل مع أعذار غير مقنعة".

وأضافت: "لم يكفه أخد راتبي لكنه جعلني أقترض من البنك قرض بقيمة 100 ألف جنيه، مدعيًا أنه بحاجة إلى الأموال لشراء قطعة أرض فرصة ووعدني بأنه سيكتبها باسمي، وفي الوقت الذي كنت أفكر فيه وفي مستقبل حياتنا كان هو يذهب لقضاء وقته مع آخرين".

وتابعت: "علمت أن زوجي أخذ فلوس القرض التي استدنتها من البنك بضمان وظيفتي ليتزوج بأخرى، وهنا شعرت بالخيانة والخذلان، وقررت اتخاذ خطوة جريئة ولأنهي هذا الزواج القائم على الغش والتدليس خاصة أن زوجي أصبح عبئًا ثقيلًا عليَّ لذلك قررت الخلع".

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محكمة الأسرة جنوب الجيزة قاضي الأسرة قضية خلع

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