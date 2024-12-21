مديرية الشباب بالدقهلية تنظم ورشة تدريبية لعمل المشغولات اليدوية من الخيش

نفذت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب "نادي الفتاة والمرأة"، ورشة عمل مشغولات يدوية من الخيش، بمركز شباب مدينة المنزلة بإدارة شباب المنزلة.

ورشة تدريبية لعمل المشغولات اليدوية من الخيش بمركز شباب مدينة المنزلة

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،" تحت شعار “جميلة " وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركه 20 فتاة من المستفيدين.

20 فتاة وسيدة من أندية الفتاة والمرأة في الورشة

جاءت فعاليات الورشة التدريبية بإشراف منى ممدوح منسق عام أندية الفتاة والمرأة، وسلوي الكيال رئيس قسم الشباب بإدارة شباب المنزلة، والتميمي البياع رئيس مجلس الإدارة، وبحضور هيثم رزق المدير التنفيذي بالمركز، وداليا الدسوقي،مدرب ورشة العمل، وشارك في الورشة عدد 20 فتاة وسيدة من أندية الفتاة والمرأة بالمركز، الفئة العمرية 18 إلى 35 عامًا.

الخيش بأنه من الخامات الملائمة لعديد من الأعمال اليدوية

عرفت المدربة داليا الدسوقي، الخيش بأنه من الخامات الملائمة لعديد من الأعمال اليدوية والديكورات المنزلية، فهي خامة يمكن تطويعها لصنع عدة أعمال يدوية، تتنوع بين الاستخدام الشخصي والديكورات المنزلية ولفات الهدايا والورود، كما يمكن أيضًا خامة الخيش يمكن صبغها بالألوان أو الرسم عليها، ومنها ما يباع مصبوغا جاهزا بألوان متعددة.

الأدوات المستخدمة في الصناعة داخل ورشة التدريب

وفي سياق متصل أوضحت المدربة داليا الدسوقي أنه عند عمل مشغولات يدويه من الخيش، نستخدم أدوات عدة أمتار من الخيش النظيف. أستك وحبل وأزرار واكسسوارات من المعدن أو الخرز أو شرائط الدانتيل، مقص، خيوط للحياكة، قلم رصاص، مسدس شمع، بطانة إذا لزم الأمر (قماش بلون محايد لتبطين الخيش). وعمل حقائب للشاطئ أو حقائب يدوية صغيرة أو حافظة موبايل، أو حافظة إكسسوارات ومكياج، فالحقائب المصنوعة من الخيش متعددة الاستخدام.

إعداد الفتيات لدخول سوق العمل

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية، أن هذه الورش التدريبية، والتى يتم تنفيذها من خلال الإدارة العامة للشباب "أندية الفتاة والمرأة" بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تهدف إلى إعداد الفتيات لدخول سوق العمل، وتشجيعهن على المهن الحرفية لتحسين مستوى معيشتهن، والمساهمة في القضاء على البطالة.

يأتى تنفيذ الورشة التدريبية بمركز شباب مدينة المنزلة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، واشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعبد الله احمد فؤاد مدير إدارة شباب المنزلة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ومني ممدوح منسقة أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.