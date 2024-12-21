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ثقافة وفنون

مقتطفات من كواليس مسلسل موعد مع الماضي (صور)

آسر ياسين، فيتو
آسر ياسين، فيتو

مسلسل موعد مع الماضي، طرحت منصة نتفليكس مجموعة من الصور التي تكشف كواليس مسلسل موعد مع الماضي، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاقه.

وكشفت الكواليس عن العلاقات الطيبة التي جمعت بين أبطال العمل، وكيف أن الضحك كان هو شعار الأجواء خلف الكاميرات.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي 

ومسلسل موعد مع الماضي من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

 

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي 

مسلسل موعد مع الماضي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من ٨ حلقات، وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

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آسر ياسين الفنان اسر ياسين هدى المفتي ركين سعد صبا مبارك مهرجان القاهرة السينمائي مسلسل موعد مع الماضي موعد مع الماضي منصة “نتفليكس”

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