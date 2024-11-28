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ثقافة وفنون

آسر ياسين يروج لمسلسل "موعد مع الماضي"

أبطال موعد مع الماضي،
أبطال موعد مع الماضي، فيتو

روج الفنان آسر ياسين لمسلسله الجديد موعد مع الماضي قبل طرحه قريبا على نتفليكس.

ونشر آسر برومو المسلسل مرفقا بتعليق “كل واحد فيهم عنده الدافع.. بس مين اللي قتلها؟ موعد مع الماضي يعرض ٦ ديسمبر حصريا على نتفليكس”. 

 مسلسل موعد مع الماضي 

 مسلسل موعد مع الماضي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من ٨ حلقات، وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

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آسر ياسين الفنان اسر ياسين هدى المفتي ركين سعد شيرين رضا شريف سلامة محمد علاء مسلسل موعد مع الماضي مصري موعد مع الماضي نتفليكس

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