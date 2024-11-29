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ثقافة وفنون

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

أبطال موعد مع الماضي،
أبطال موعد مع الماضي، فيتو

تعرض منصة نتفليكس قريبًا مسلسلًا مصريًّا جديدًا يضم نخبة كبيرة من النجوم وهو مسلسل موعد مع الماضي. 

أبطال مسلسل موعد مع الماضي 

ومسلسل موعد مع الماضي من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

 

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي 

مسلسل موعد مع الماضي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من ٨ حلقات، وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

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أبطال مسلسل موعد مع الماضي هدى المفتي تامر نبيل شريف سلامة شيرين رضا مسلسل موعد مع الماضي محمود حميدة موعد مع الماضي منصة نتفليكس

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