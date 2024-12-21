ورشة عمل حول القيم الوظيفية فى مكان العمل بالإسماعيلية (صور)

نظمت وحدة السكان في محافظة الإسماعيلية، وورشة عمل بعنوان "القيم الوظيفية فى مكان العمل"، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي وذلك تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

تنفيذ التدريب على مدار يومين

وأوضحت أماني محمد السمان مدير وحدة السكان بالديوان العام في محافظة الإسماعيلية أن التدريب تم تنفيذه على مدار يومي ١٨ و١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة ومشروع "قيم وحياة" والذي تنفذه مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء.

جانب من ورشة العمل،فيتو

جانب من ورشة العمل،فيتو

أبرز المشاركون في التدريب

شارك في التدريب مروة محمد منسق السكان بمديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، الدكتور أحمد عفيفي مدير مشروع قيم وحياة لوجه بحري، محمود فوزي منسق مشروع “قيم وحياة” بالإسماعيلية.

جانب من ورشة العمل،فيتو

تطوير مهارات العاملين

ويهدف التدريب إلى تطوير مهارات العاملين وتعزيز القيم الإيجابية في بيئة العمل بما ينعكس إيجابيًّا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز محاور ورشة العمل

وخلال التدريب تم مناقشة عدة محاور رئيسية حول مفاهيم القيم الأخلاقية وأهميتها في بيئة العمل إلى جانب تدريبات عملية لتعزيز القيم المجتمعية.

جانب من ورشة العمل،فيتو

جانب من ورشة العمل،فيتو

حيث شهد التدريب نقاشات ثرية وتفاعلًا ملحوظًا من المشاركين البالغ عددهم ٢٠ متدربًا من موظفي ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على حل القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين؛ من أجل دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠، وفي إطار جهود الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المحافظات لضمان الحقوق السكانية في الثروة البشرية ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل.





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