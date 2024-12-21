السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نيوكاسل يكتسح إيبسوتش تاون برباعية في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل, فيتو
نيوكاسل, فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد أمام إيبسوتش تاون بفوز الأول برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

وسجل رباعية نيوكاسل كل من إيساك هاتريك ثلاثة أهداف وداني مارفي هدف.

 

ترتيب الفريقين 

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في يستمر إيبسوتش تاون بقيادة لاعبه المصري سام مرسي في المعاناة في مؤخرة الترتيب.

 

فاز فريق أستون فيلا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

 

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 

وأحرز هدف استون فيلا الأول اللاعب جون دوران في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول فيما ضاعف النتيجة روجيرز في الدقيقة 65 قبل أن يسجل فودين هدفًا شرفيًا للسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

 

تشكيل مانشستر سيتي 

تشكيل أستون فيلا 

 


ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي 

وبهذه النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 28 نقطة في الدوري الإنجليزي فيما يحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 27 نقطة.

 

تراجع أداء مانشستر سيتي

وشهد أداء مانشستر سيتي تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم، حيث تراجع عن صدارة الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول وتشيلسي وأرسنال.

كما تأثر أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المدرب بيب جوارديولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايت لدوري الانجليزي جدول ترتيب الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

ريال مدريد ينافس كبار السعودية على ضم نجم مانشستر يونايتد

بدر بانون يكشف سر تفوق الأهلي على الأندية المغربية

حكيم زياش يعلن رحيله عن جالطة سراي ويهاجم مدربه
ads

الأكثر قراءة

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

خبير باليونسيف يكشف تعريفا كارثيا في بحث أمريكي بشأن سد النهضة

حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس خليجي 26 قبل انطلاق مباراة الكويت وعمان (فيديو)

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 21/12/2024

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

المزيد

خدمات

المزيد

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

المزيد

انفوجراف

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

المزيد
الجريدة الرسمية