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رياضة

آخر التطورات بشأن حالة مهاجم وست هام بعد نجاته من حادث سيارة

أنطونيو لاعب وست
أنطونيو لاعب وست هام

 كشف جولين لوبيتيجي، مدرب وست هام، عن آخر التطورات بشأن حالة ميشيل أنطونيو، مهاجم الفريق.

 

أنطونيو ينجو من حادث سير 

 كان الدولي الجامايكي قد تم إنقاذه من داخل حطام سيارته، بعد الاصطدام بشجرة في منطقة ثيدون بوايس في إسيكس.

وقال لوبيتيجي، في تصريحات أبرزتها شبكة "جول": "سنزور أنطونيو.. لكن الشيء الأهم هو أننا سعداء لأنه يتعافى بشكل جيد. نحن قريبون منه ومن عائلته، ونتمنى له الأفضل في الأيام المقبلة".


وأضاف: "أفضل خبر عن أنطونيو أنه تمكن من التحدث معنا قبل مباراة وولفرهامبتون، لأن رؤية حادث السيارة يجعلنا ندرك أنها كانت معجزة بحد ذاتها أنه كان على ما يرام. الآن هو قوي، وسيتعافى خلال الأشهر المقبلة ليكون إنسانًا معافا أولًا، ثم لاعبًا لاحقًا".

 

وأشارت تقارير إلى أن أنطونيو، الذي يلعب مع وست هام منذ عام 2015، قد لا يتمكن من المشي دون عكازات لمدة تصل إلى عام، وربما لن يعود للعب كرة القدم أبدًا.

 

وأنضم الدولي الجامايكي، 34 عامًا، إلى وست هام من نوتنجهام فورست في 2015، وسجل منذ ذلك الحين 68 هدفًا في 268 مباراة بالدوري مع النادي.

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مدرب وست هام انطونيو وولفرهامبتون نوتنجهام فورست حادث سير

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