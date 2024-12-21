مانشستر سيتي يواصل الانهيار ويخسر من أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أستون فيلا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

واحرز هدف استون فيلا الأول اللاعب جون دوران في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول فيما ضاعف النتيجة روجيرز في الدقيقة 65 قبل أن يسجل فودين هدفاً شرفياً للسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

تشكيل مانشستر سيتي

تشكيل أستون فيلا



ترتيب الفريقين في الدوري الانجليزي

وبهذه النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 28 نقطة في الدوري الإنجليزي فيما يحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 27 نقطة.

تراجع أداء مانشستر سيتي

وشهد أداء مانشستر سيتي تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم، حيث تراجع عن صدارة الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول وتشيلسي وأرسنال.

كما تأثر أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المدرب بيب جوارديولا.

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