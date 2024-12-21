السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يواصل الانهيار ويخسر من أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي

مانشتسر سيتي
مانشتسر سيتي

فاز فريق أستون فيلا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 

واحرز هدف استون فيلا الأول اللاعب جون دوران في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول فيما ضاعف النتيجة روجيرز في الدقيقة 65 قبل أن يسجل فودين هدفاً شرفياً للسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

تشكيل مانشستر سيتي 

تشكيل أستون فيلا 

 


ترتيب الفريقين في الدوري الانجليزي 

وبهذه النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 28 نقطة في الدوري الإنجليزي فيما يحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 27 نقطة.

 تراجع أداء مانشستر سيتي

وشهد أداء مانشستر سيتي تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم، حيث تراجع عن صدارة الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول وتشيلسي وأرسنال.

كما تأثر أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المدرب بيب جوارديولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مانشستر سيتي وأستون فيلا مانشستر سيتي أستون فيلا

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يضرب لايبزيج بخماسية ويعزز صدارته للدوري الألماني (صور)

الحالة الصحية لـ عبد الواحد السيد بعد تعرضه لحادث سير

عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير

سيدات الزمالك يكتسح الجونة بسداسية في الدوري الممتاز

غياب نجم الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش للإيقاف

عبد الشافي يشارك في جزء من مران الزمالك

لهذا السبب، تدريبات منفردة لمحمد عواد في مران الزمالك

تدريبات بدنية واستشفائية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع

ads

الأكثر قراءة

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

خبير باليونسيف يكشف تعريفا كارثيا في بحث أمريكي بشأن سد النهضة

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

آخر تطورات ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

منوعات

المزيد

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

المزيد

انفوجراف

قائمة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس الخليج للمنتخبات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

المزيد
الجريدة الرسمية